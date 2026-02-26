プロボクシング元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）が26日までに米スポーツ専門局「ESPN」のインタビューに応じた。9月19日（日本時間9月20日）に決定した元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（48＝米国）との11年ぶりの再戦の舞台裏を明かした。

50戦無敗で17年6月の試合を最後に引退したメイウェザーは20日（同21日）に現役復帰を表明していた。24日に49歳となるメイウェザーは4月25日に元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン（59＝米国）とのエキシビションマッチを予定しており、その後プロの公式戦に臨むことになる。メイウェザーとパッキャオは15年5月に「世紀の一戦」で対戦し、メイウェザーが3―0で判定勝ちしていた。試合を行う階級やラウンド数などは明らかになっていない。

パッキャオは「彼は以前、自分とのエキシビションを望んでいた。でも私はエキシビジョンで戦いたくなかったし、本気の戦いがしたかった」と今回のマッチメークの舞台裏を明かした。

「フロイドにはプロ記録に残る唯一の黒星が一生心にこびりついて、誰にやられたのか絶対に忘れられないようにしてやりたい」と力強い言葉を残した。

そして15年の試合でパッキャオは、右肩を負傷していた状態で試合に臨んでいた。それを知ったメイウェザー陣営は「負け惜しみだ」とコメントを残していた。

今回の試合に向けても「もう言い訳ができないことを願ってる。あれから11年経っているけど、私はまだ戦うことが出来ている。まだ若いように感じている。何も変わってないよ」とコンディション作りについても言及した。