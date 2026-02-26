際立つスポーティスタイル

トヨタは2026年2月20日、「ヤリス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売すると明らかにしました。

今回の改良では、装備の充実を図るとともに、特別仕様車にMT車を追加することで、商品力をさらに高めています。

そんな進化を遂げたヤリスには、GR仕様のカスタマイズパーツも用意されています。一体どのような内容なのでしょうか。

ヤリスは2020年の発売以来、確かな人気を維持しているコンパクトカーです。日本自動車販売協会連合会が公表した2026年1月の「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、SUVの「ヤリスクロス」などを含めたヤリスシリーズ全体で販売台数1万1192台を記録し、堂々の1位を獲得しました。

現行モデルは新世代のTNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォームを採用し、高剛性かつ軽量なボディを実現しています。

2026年2月20日に実施された一部改良では、人気の装備を標準化しました。コネクティッドナビ対応の10.5インチディスプレイオーディオ（Zグレード）、8インチディスプレイオーディオPlus（Gグレード）、スマートエントリー＆スタートシステムを追加し、利便性を向上させています。

ハイブリッド車には、新たに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能を標準装備。さらにZ・Gグレードには前席アームレストを追加し、快適性も高めました。

ボディカラーには新色「マスタード」をZグレードに追加。プリウスにも設定されている鮮やかなカラーです。ドアミラーとシャークフィンアンテナは、全車でブラック加飾に統一されました。

また、ブラックパーツをまとった特別仕様車「Z“URBANO（ウルバーノ）”」の1.5リッターガソリン車に6速MT（2WD）を新設定。走りの楽しさを求めるドライバーに、新たな選択肢を提案します。

一部改良モデルの価格（消費税込、以下同）は169万7300円から288万4200円。特別仕様車Z“URBANO”は230万7800円から299万4200円です。

そんなヤリスには、複数のカスタマイズパーツもラインナップされています。本記事では、その中からGRパーツの一部を紹介します。

まずエクステリアには、エアロパーツセット（14万5200円）を設定。GRフロントスポイラー、GRサイドスカート、GRリアサイドスポイラーの3点セットで構成されています。

フロント・サイド・リアをトータルで装着することで、統一感のあるスポーティな外観に仕上げることができます。

またヘッドライト周りにブラックの意匠を追加し、まるで歌舞伎役者の「にらみ」のような、強烈な目力に昇華するGRフロントバンパーガーニッシュ（2万6400円）や、サイドに赤いラインが入るGRサイドデカール（3万3000円）、高速走行時の直進安定性やハンドリングの向上を図るGRエアロタービュレーター（1万9800円）を装備することで、よりアグレッシブな印象となります。

アルミホイールには、マットブラック塗装の16インチ鍛造ホイールを用意。タイヤを含む1台分の価格は27万5000円です。

ピアノブラック塗装のナンバーフレーム（6600円）やラゲージマット（1万3200円）には、GRロゴがあしらわれています。

これらのパーツも非常に魅力的ですが、パフォーマンス向上を目的としたアクセサリーにも注目です。

ボディ剛性を高めるメンバーブレース（5万2800円）、GRロゴデザインのアルミ素材のテープでボディの帯電を除去するGRディスチャージテープ（5500円）、ドアストライカーのすき間を埋めて車両応答性を高めるGRドアスタビライザー（3万3000円）などが用意されています。

単なるドレスアップにとどまらず、クルマ本来の性能向上まで視野に入れたパーツを展開している点は、いかにもGRらしいといえるでしょう。

このように、エアロパーツから細部のアクセサリーに至るまでをトータルでそろえることで、コンパクトカーであるヤリスにいっそうのスポーティさを加え、走りへの期待感を高めるコーディネートが完成します。