めんたいこ製造のやまやコミュニケーションズ（福岡県篠栗町）が、自社で運用してきた社員向け医療保険制度を商品化し、他社にも展開している。社員を大切にするという思いが込められており、共感が広がっているようだ。

同社は2019年、健康経営の一環として、保障が充実した医療保険を会社が費用負担し、福利厚生として社員に提供する取り組みを開始。社内の満足度が高かったことから「社員を大事にする思いを社会に広げたい」と、23年に専門部署を設立。多くの企業に提供する「生命保険事業」を始めた。

ウェルビーイング事業室長の穴田美樹さんは「手厚い制度の導入は、会社側が社員に『働く人が大切』という思いを伝える手段の一つで、会社全体の一体感を生む。同じ思いを持った企業が福岡を中心に増えればうれしい」と語る。

これまでに十数社と成約。IT企業のユニゾンシステムズ（福岡市）もその1社だ。保険を導入したことで、社員の医療費などの経済的負担を軽減した。その結果、社員の安心感やモチベーションが増加し、生産性を高めるという好循環が生まれているという。

コーポレート本部長の宮原慎一さんは「社員にも好評。離職防止などの効果を感じている」と話している。