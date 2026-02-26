＜速報＞山下美夢有が4アンダーで首位ターン 竹田麗央は3差追走
＜HSBC女子世界選手権 初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。山下美夢有が前半を4バーディ・ボギーなしで回り、4アンダー・首位タイで後半に入っている。
〈連続写真〉トップで左足体重!? 山下美夢有の最新スイング
首位には山下のほか、キム・ヒョージュ、ユ・ヘラン（ともに韓国）、ミミ・ローズ（イングランド）が並んでいる。竹田麗央は1アンダー・13位タイ。笹生優花はイーブンパー・24位タイ、古江彩佳、勝みなみ、西郷真央、岩井明愛・千怜姉妹、吉田優利は1オーバー・41位タイ、馬場咲希は3オーバー・63位タイにつけている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
＜速報中＞第1ラウンドのリーダーボード
