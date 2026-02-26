Mrs. GREEN APPLE大森元貴、モードなビジュアル新カット 学生時代の“モチベーションと焦燥感”『Numero TOKYO』特装版で語る
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、28日発売の『Numero TOKYO』（扶桑社）4月号特装版（増刊）カバーに初登場。新カットとインタビューの一部抜粋が公開された。
【画像】『ヌメロ・トウキョウ』より大森元貴“モード”な新カット
大森を“現代の寓話の主人公”として再解釈した、美しくモードな世界観の2種のデジタル限定カバーとなっている。
特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「大森元貴、創造のすべて」と題し、モードなヴィジュアルとともに、彼の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューを掲載。彼の存在の内面と創造のすべてを、16ページにわたって紐解く。
大森は同特集で、創作と向き合う心、表現者としての孤独と希望、そして未来へのヴィジョンまで率直に語る。音楽の枠を超え、カルチャーそのものを更新する存在へと進化し続ける。同誌はその“創造のすべて”を、さまざまな表情とともにモード誌ならではの視点で切りとった。
このほかにも同誌公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画を28日に公開する。
【インタビュー抜粋】
──中学時代にオリジナル曲を300曲ほど作っていたそうですね。
とにかく曲を作ることが楽しかったですね。しかも「自分の将来は決まっているんだから、勉強はしなくていいじゃん」という思想を持ってしまって。学校には行かず、部屋にこもって1日3、4曲を作る毎日を過ごしていました。
──いちばんのモチベーションはなんだったのでしょう？
テレビの向こう側にいる人に強い憧れを持っていたので、「自分も人からすごいと思ってもらえる、そんな存在に早くならなきゃ」と思っていて。それがモチベーションであり、同時に焦燥感も隣り合わせにありました。というのも、やっぱりどこか引け目はあって。学校へ行かずに曲作りをしている自分を、どうにか正当化しようと頑張っていましたね。高校で通信制の学校を選んだこともそう。もう、僕の中では退路がなかったんですよ。人生を音楽にフルベットして、「もし、これがダメだったら」という選択肢がない生き方をしてきた。もちろん、自分が異端なことをしているのはわかっているし、親に心配をかけてることも、周りから「どうなの？」って目で見られている自覚もある。だからこそ「自分はクズで終わるか、音楽で成功して天才になるか」という、2つの未来しかなかったです。
