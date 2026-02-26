京都駅ビルで「大階段テトリス」開催決定 大階段に巨大なテトリス画面を投影、誰でも参加可能【日程・料金など】
京都駅ビルの大階段を舞台にした体験型イベント「大階段テトリス」の開催が決まった。『KYOTO DAIKAIDAN TETRIS』と題し、3月19日〜25日に実施される。
【画像】京都駅ビルの大階段でテトリス 遊び方説明書
京都駅ビルの象徴である大階段を利用し、来場者に新しい体験価値を提供する目的。
大階段に巨大なテトリス画面を投影し、1プレイ500円で参加できる。1人プレイまたは2人プレイができ、難易度選択可能（Easy／Normal／Hard）。ランキング表示で競争心を刺激する。
「参加者は、大階段に映し出されるテトリス画面で、専用コントローラーを使ってゲームを楽しむことが出来ます。ぜひこの機会に皆様のご参加をお待ちいたしております」と呼びかける。
■開催概要
開催期間：2026年3月19日（木）〜3月25日（水）
開催時間：各日午後6時〜10時（9時受付終了）
会場：京都駅ビル室町小路広場大階段エリア
参加費：500円 1Play（キャッシュレス決済のみ）
主催：京都駅ビル開発株式会社
企画制作：株式会社アイネックス
協力：朝日放送グループホールディングス株式会社
