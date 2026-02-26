吉田鋼太郎、今年は飛行機に乗ることに挑戦「『パパは飛行機怖いから行かないね』っていうのがつらい」
俳優の吉田鋼太郎は26日、都内で開催された、「ファミリーマート45周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会・試食会」に出席。45周年の節目を迎える同社が今年掲げるスローガン「いちばんチャレンジ」にちなみ、吉田は「チャレンジしたいこと」を語った。
【写真】やさしい世界…吉田鋼太郎のマイクフォローをする八木莉可子
吉田が挙げた「チャレンジしたいこと」は飛行機の搭乗を増やすこと。「飛行機がどうしても怖い。乗る前はドキドキそわそわする」と打ち明けた。
長時間の移動は苦ではないという吉田。しかし、子どもがYouTubeなどを見て「どこそこの国に行きたい」と話すことがあったという。すると、「うちの家内が『パパは飛行機が怖いからパパは行かないね。2人で行こうね』みたいなことを口に出して言うわけですよ」と家庭での出来事を話し、「やっぱりつらいんで…」と寂しそうな表情を見せた。
家族でさまざまな場所に出掛けられるようになるためにも、「飛行機に乗る回数を増やしたい」と力強く話した。
イベントにはほかに、八木莉可子、ファミリーマート代表取締役社長・細見研介氏、エグゼクティブ・ディレクターCMO(兼)マーケティング本部長 CCRO(兼)デジタル事業本部長・足立光氏、商品本部デリカ食品部長・木内智朗氏が登壇。大谷翔平選手が出演する新CM発表や新キービジュアル公開なども行われた。
