ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÏËÁÆ¬£±£°Ê¬¡ÖÃÙ¹ï¤·¤¿¤éËÍ¤é¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¼ºÇÔ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬£²£¶Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Ì£Å£Á£Ð¡¡£ï£æ¡¡£Æ£Á£É£Ô£È¡¡´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¡Ê£µ·î£±¡Á£³Æü¡áÂçºå¡¦¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢£±£¹£¹£²Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¼ç±é¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±Ì¾±Ç²è¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£¥¢¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥±¥óºî¶Ê¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼ºî»ì¡¢¥¸¥ã¥Ê¥¹¡¦¥µ¡¼¥³¡¼¥ó¤È¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥é¥¤¥È¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ê¤Ä¤à¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¿®¶Ä¿¼¤¤ÃË¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½»Õ¤¬¡¢Á±ÎÉ¤Ê½÷À¤Î°¦¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤ë´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÄ©¤à¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÝÆâ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯½ã¿è¤Ë´ë²è¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¡£¸¶ºî¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÉ¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò·à¾ì¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¡¢ÅÁÆ»»Õ¤ò¤«¤¿¤ëº¾µ½»Õ¤Î¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆóÌÌÀ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¿Í¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈà¤ÎÃæ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤ÇËÍ¤Ï²Î¤¬¹¥¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥ê¥º¥à´¶¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢²Î¤¤Êý¤â¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÁÆ¬£±£°Ê¬¤À¤È¤·¡ÖÃÙ¹ï¤·¤¿¤éËÍ¤é¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¼ºÇÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÙ¹ï¤·¤¿¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¤ËÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçºå¤Î²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£