TOHOシネマズは、3月28日に大井町直結の大型複合施設「OIMACHI TRACKS」内に全8スクリーン1,205席のシネマコンプレックス「TOHOシネマズ 大井町」を開業する。

TOHOシネマズ 大井町では、Dolby Cinemaを都内のTOHOシネマズとして初めて導入するほか、映像・音響・座席の全てに徹底的にこだわった「プレミアムシアター」、音の体感と迫力あるサウンドを追求した「轟音シアター」といった、TOHOシネマズ独自規格の特殊スペックも備えている。

全8スクリーンのうち4スクリーンには、座席と座席の間に仕切りを設けることでプライベート空間を創出し、映画への没入感を高める「プレミアボックス シート」を採用。長時間の鑑賞でも疲れやストレスを感じにくいレザーシートに、重厚感のある木目調の肘掛、ドリンクホルダー、荷物置きスペースまでを備え、いつもより少し贅沢な鑑賞体験を目指したという。

プレミアムボックスシート

8スクリーン 1,205席 一般席 プレミアボックスシート 総座席数（内）車椅子席 スクリーンサイズ（m）（横×縦） SCREEN 1 88席 - 90席（2席） 8.9×3.7 SCREEN 2 轟音シアター 178席 6席 186席（2席） 11.2×4.7 SCREEN 3 177席 6席 185席（2席） 12.0×5.0 SCREEN 4 プレミアムシアター 160席 14席 176席（2席） 12.0×5.0 SCREEN 5 102席 - 104席（2席） 8.2×3.4 SCREEN 6 124席 - 126席（2席） 10.0×4.2 SCREEN 7 72席 - 74席（2席） 7.6×3.2 SCREEN 8 Dolby Cinema 252席 10席 264席（2席） 14.0×5.9

Dolby Cinemaは、高いコントラストと明るい表現により色鮮やかでリアルな映像を創り出すDolby Visionと、リアルなサウンドが周りを流れるDolby Atmosを組み合わせたもの。

プレミアムシアター

シアター内イメージ

「映像」「音響」「座席」という映画館の本質を追求してこだわり抜いたハイエンドシアター。TOHOシネマズ独自規格のラージスクリーン「TCX」を採用し、壁面一杯に張られた高品質・大規模スクリーンが、映像コンテンツの持つ迫力や繊細さを存分に引き出すという。

シアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズすることで、広帯域で高精細な出力を可能にし、映画作品ごとの忠実な音の再生を実現。プライベート空間が確保された広々とした座席は、ラグジュアリーな非日常を演出し、映画へのより高い没入感を目指したとのこと。

轟音シアター

シアター内イメージ

「音の体感・迫力あるサウンド」に特化したシアター。轟音シアターサウンドシステムは、高精細な再生が可能な「大型3Wayメインシステム」、スピーカーユニットを向かい合わせで駆動させることで通常の1.5倍～2倍のパワーを発揮する「アイソバリックサブウーハーシステム」、そしてメインシステムに劣ることなく広帯域で高精細な再生が可能な「3Wayサラウンドシステム」から構成される。

施設概要

セルフオーダー端末

スマートフォンやTOHOシネマズ公式アプリから使えるモバイルオーダーと、劇場設置のセルフオーダー端末を採用。注文から受け取りまでスピーディーに利用できる。

その他、定額でドリンクがお代わり自由になる「ドリンクステーション」や、2次元コードで入場できるモバイルチケットのサービスを採用している。

開業記念キャンペーン一覧

開業を記念して、「第19回TOHOシネマズ学生映画祭」、「劇場版 kurayamisaka『くらやみざかより愛を込めてツアー』kawasaki CLUB CITTA'公演」などの特別作品の上映が決定。詳細は後日TOHOシネマズ公式HPにて発表される。

第19回TOHOシネマズ学生映画祭

劇場版 kurayamisaka「くらやみざかより愛を込めてツアー」kawasaki CLUB CITTA'公演

また、3月28日から4月27日の期間限定で、Pontaパス会員とセゾンカード会員を対象に、割引価格で映画を楽しめるキャンペーンが実施される。

Pontaパス会員は一般・大学生が1,100円、高校生以下は900円。セゾンカード会員は一般1,200円、大学生1,100円、高校生以下900円で鑑賞できる。

開業記念 限定グッズ・商品一覧

フィギュアメーカー「CCPJAPAN」による人気ソフビ「ミドルサイズシリーズ」から、公開10周年を迎える「シン・ゴジラ」より「ゴジラ（2016）」が限定カラーで登場。TOHOシネマズのロゴをイメージしたカラー仕様となっている。

商品イメージ

加えて、OIMACHI TRACKSにゴジラが来襲したかのような限定デザインのクリアファイルとアクリルキーホルダーを販売。アクリルキーホルダーは「シン・ゴジラ」Ver、「ゴジラ-1.0」Verの2種類を展開。

商品イメージ

アメリカ発の新感覚炭酸フローズン「ICEE」の新メニューの特別先行発売と販売開始１周年記念の特製ステッカープレゼントを実施。ブルーラズベリー＋超ストロベリー、レッドストロベリー＋超ストロベリー、イエローピーチ＋超パッションマンゴーの3種類が追加される。

「1st anniversaryステッカー」イメージ

東宝グループ共通会員サービス「TOHO-ONE」3月3日開始

「TOHO-ONE」

映画・演劇・ショッピングなど、東宝グループのあらゆるエンターテインメントが一つに繋がる、特別なポイントプログラムが開始。映画6回分の鑑賞相当のポイントで、1回無料で鑑賞できたり、ポイントをポップコーンやドリンクだけでなく、人気のアニメグッズなどにも交換できたりする。

プランはスタンダードプラン、スタンダードプラン（セゾン）、プレミアムプランの3種類。詳細は公式サイトにて。