２６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０９．４３ポイント（０．４１％）安の２６６５６．２９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１７．６５ポイント（１．３０％）安の８９１７．１０ポイントと反落した。売買代金は１３０９億３５２０万香港ドルとなっている（２５日前場は１２２２億７３５０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中国の一部業界で、販売競争の激化懸念が再燃している。複数の自動車メーカーが今年に入り、「７年低金利ローン」などの販売促進キャンペーンを相次ぎ打ち出した。販売在庫も高水準。中国乗用車業界の在庫は、２０２６年１月末時点で全国３５７万台となり、前月比で８万台減少したが、前年同月比では５８万台増加している。また、中国では来週３月５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する予定。追加経済対策などに対する期待感は続いているが、内容を見極めたいとするムードも漂っている。買い手控え要因として意識された。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。香港政府が２５日、２０２６〜２７年度の財政予算案を発表し、政府支出の拡大方針などを明らかにしたことがプラスだ。そのほか、人工知能（ＡＩ）用ＧＰＵで世界シェアトップのエヌビディアが決算を発表し、純利益が９４％増の４２９億６０００万米ドルと四半期ベースで過去最高を記録したことも好材料。ＡＩ産業の高成長が続くと期待されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国自動車ディーラー大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が９．７％安、マカオ・カジノの銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が４．６％安、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が４．１％安と下げが目立った。

セクター別では、自動車が安い。中升のほか、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．０％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．２％、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が２．３％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）と賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）がそろって２．１％ずつ下落した。

中国の保険・証券セクターも売られる。新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が４．０％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が３．６％安、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．４％安、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が３．１％安、中州証券（１３７５／ＨＫ）が２．３％安で前場取引を終えた。

中国の不動産セクターもさえない。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）と世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）がそろって３．４％安、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が３．１％安、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が２．１％安と値を下げた。前日は市況持ち直しの期待などで上昇が目立っていたものの、この日は売りにおされている。

半面、香港に拠点を置く銘柄群はしっかり。インフラ投資会社の長江基建集団（１０３８／ＨＫ）が５．５％、電力大手の電能実業（６／ＨＫ）が５．３％、財閥系コングロマリットの長江和記実業（１／ＨＫ）が３．８％、域内大手行の中銀香港（２３８８／ＨＫ）が３．１％、不動産デベロッパーの新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．９％ずつ上昇した。長江基建と電能実業については、両社を含むグループで共同保有する英国の配電会社ＵＫ Ｐｏｗｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（ＵＫパワー・ネットワークス）の株式１００％を売却すると発表したことも支援材料。売却収入を新たな投資や買収機会の模索に充てる方針と伝わった。

ＡＩ関連の銘柄も物色される。技術開発の滴普科技（１３８４／ＨＫ）が４．５％高、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が３．２％高、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１．１％高。ほか、ＡＩ推論向けチップの愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が２．７％高と値を上げた。

本土マーケットは３日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０８％安の４１４４．０８ポイントで前場の取引を終了した。不動産が安い。自動車、消費関連、金融、医薬、エネルギーなども売られた。半面、ハイテクは高い。公益、宇宙・軍需産業、電設、鉄鋼も買われた。

