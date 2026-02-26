２５日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、ネルソンズ・青山フォール勝ちのプロポーズドッキリが放送された。

プロポーズ特番を放送することとなり、その日まで絶対にプロポーズはしてはいけない青山と、水ダウ側からプロポーズをしてもらうように仕向けて欲しいと言われた交際相手のチサトさん。夜景の見えるレストランでの食事や、ウエディングフォトの現場に遭遇するなど、さまざまなプロポーズ最適シーンがあり、そのたびにチサトさんはプロポーズをしてほしい…と匂わせるものの、特番があるため青山は必死にこらえる。

チサトさんには中３になる男の子がおり、結婚すれば青山はパパとなる。最後はこの男の子が不良に捕まって…というドッキリがあり、そこからプロポーズは急展開。スタジオの和田まんじゅうも涙を流すという感動の回となった。

ネットでも感動の声が殺到したが、１人、激怒している男がいた。そう、やはり「水ダウ」でプロポーズした安田大サーカスのクロちゃんだった。

「水ダウ」内で、リチさんとの交際まではこぎつけ、ラブラブな日々を過ごしていたが、プロポーズをして玉砕。そのまま破局となった。

クロちゃんは放送直後にＸで「クロちゃん残念とか、なんなのぉー うまくいくとか、ズルいしんよー！！」と激怒。さらに、リチさんのために買った指輪の写真をアップし「マジでズルい！！俺だけ」と未練タラタラ。この投稿に「やっぱり言うと思ってました」「まだ持ってたのか」「他人の幸せを妬んでも幸せにはなれません」などの声が上がっていた。