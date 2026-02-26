ＡＩフュージョンキャピタルグループ<254A.T>が続伸している。２５日の取引終了後に、タメニー<6181.T>株式を追加取得して持ち株比率を１６．００％から４０．００％へ引き上げ連結子会社化すると発表しており、業績への貢献などを期待した買いが入っている。



２月２５日付でタメニーが実施する１２８４万８０００株の第三者割当増資全てを１株１０５円で引き受ける。払込金額の総額は１３億４９０４万円。これにより、ＡＩＦＣＧはタメニー株式１７９８万８０００株（持ち株比率４０．００％）を保有し、実質支配基準により連結子会社とする予定で、連携の強化と業務提携の深化を図るとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS