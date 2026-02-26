AMPHIが人気ファッション3誌とのコラボアイテムを発売。山田優、みちょぱ、伊原葵の着用ビジュアルも公開

ワコールが展開するインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」は2月20日、宝島社が発行するファッション誌『sweet』『otona MUSE』『SPRiNG』とのコラボアイテムを発売しました。

■10周年の「BRAGENIC」がファッション誌とのコラボ仕様でそれぞれ登場

同コラボでは、発売10周年となるアイテム「BRAGENIC」をベースとしたアイテムをそれぞれ展開するほか、新たなファッションアイテムが登場します。

『sweet』とのコラボでは、“ガーリーも大人も楽しみたい”という想いに寄り添い、2種類のレースをフェミニンなカラーでまとめた「BRAGENIC 脇高細見えタイプ」を展開。おそろいで着用できるショーツやサニタリーショーツ、ソングも用意しています。

また、オリジナルレースを贅沢に使ったシュシュも開発しました。

カラーは、パウダーピンクとロマンティックブラックの2色。

『otona MUSE』とのコラボでは、トレンド感のあるカラーリングと機能性を両立した「BRAGENIC ぴたっとフィットタイプ」が登場。おそろいのショーツとソングも販売しています。

また、マルチウェイでコーディネイトのアクセントになるスカーフキャミを展開。モカブラウンとピュアホワイトの2色展開となっています。

『SPRiNG』とのコラボでは、大人のおしゃれ感を演出できる“絶妙なくすみカラー”による「BRAGENIC 盛り胸タイプ」が登場。ショーツとソングも用意しており、カラー展開はたまごイエローとセージミントの2色。

ボトムの上やスカートの下に重ねて透明感をプラスできるラップタイプのチュールスカートも、セージミント・センシュアルグレーの2色展開で販売します。

■商品概要

●『sweet』コラボレーション

商品名：BRAGENIC 脇高細見えタイプ

価格：3,990円

商品名：ショーツ

価格：2,090円

商品名：サニタリーショーツ

価格：2,290円

商品名：ソング（Tバック）

価格：2,290円

商品名：リボンレースシュシュ

価格：1,980円

●『otona MUSE』コラボレーション

商品名：BRAGENIC ぴたっとフィットタイプ

価格：3,990円

商品名：ショーツ

価格：2,090円

商品名：ソング（Tバック）

価格：2,290円

商品名：マルチウェイスカーフ

価格：4,490円

●『SPRiNG』コラボレーション：

商品名：BRAGENIC 盛り胸タイプ

価格：3,990円

商品名：ショーツ

価格：2,090円

商品名：ソング（Tバック）

価格：2,290円

商品名：チュールスカート

価格：5,490円

（フォルサ）