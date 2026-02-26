AMPHIが人気ファッション3誌とのコラボアイテムを発売。山田優、みちょぱ、伊原葵の着用ビジュアルも公開
ワコールが展開するインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」は2月20日、宝島社が発行するファッション誌『sweet』『otona MUSE』『SPRiNG』とのコラボアイテムを発売しました。
■10周年の「BRAGENIC」がファッション誌とのコラボ仕様でそれぞれ登場
同コラボでは、発売10周年となるアイテム「BRAGENIC」をベースとしたアイテムをそれぞれ展開するほか、新たなファッションアイテムが登場します。
『sweet』とのコラボでは、“ガーリーも大人も楽しみたい”という想いに寄り添い、2種類のレースをフェミニンなカラーでまとめた「BRAGENIC 脇高細見えタイプ」を展開。おそろいで着用できるショーツやサニタリーショーツ、ソングも用意しています。
また、オリジナルレースを贅沢に使ったシュシュも開発しました。
カラーは、パウダーピンクとロマンティックブラックの2色。
『otona MUSE』とのコラボでは、トレンド感のあるカラーリングと機能性を両立した「BRAGENIC ぴたっとフィットタイプ」が登場。おそろいのショーツとソングも販売しています。
また、マルチウェイでコーディネイトのアクセントになるスカーフキャミを展開。モカブラウンとピュアホワイトの2色展開となっています。
『SPRiNG』とのコラボでは、大人のおしゃれ感を演出できる“絶妙なくすみカラー”による「BRAGENIC 盛り胸タイプ」が登場。ショーツとソングも用意しており、カラー展開はたまごイエローとセージミントの2色。
ボトムの上やスカートの下に重ねて透明感をプラスできるラップタイプのチュールスカートも、セージミント・センシュアルグレーの2色展開で販売します。
■商品概要
●『sweet』コラボレーション
商品名：BRAGENIC 脇高細見えタイプ
価格：3,990円
商品名：ショーツ
価格：2,090円
商品名：サニタリーショーツ
価格：2,290円
商品名：ソング（Tバック）
価格：2,290円
商品名：リボンレースシュシュ
価格：1,980円
●『otona MUSE』コラボレーション
商品名：BRAGENIC ぴたっとフィットタイプ
価格：3,990円
商品名：ショーツ
価格：2,090円
商品名：ソング（Tバック）
価格：2,290円
商品名：マルチウェイスカーフ
価格：4,490円
●『SPRiNG』コラボレーション：
商品名：BRAGENIC 盛り胸タイプ
価格：3,990円
商品名：ショーツ
価格：2,090円
商品名：ソング（Tバック）
価格：2,290円
商品名：チュールスカート
価格：5,490円
（フォルサ）