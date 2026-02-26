キヤノンはCP+2026において、アナログ操作と独自の撮影体験をコンセプトとした、レンズ一体型カメラの参考出品モデルを展示している。「光を直接覗いて撮影したい」「臨場感をそのまま記録したい」という発想から生まれたもので、2枚のミラーを用いたウエストレベルビューファインダーを採用している。

被写体を直接センサーで撮影するのではなく、スクリーンに投影された像をセンサーで撮影する構造を採用。スクリーンを介した滲みやボケ感でフィルムライクな質感が得られるのが狙いとのこと。

光がコの字に曲がってスクリーンへ投影される仕組みのため、現状のシルエットは縦長の独特なフォルムになっている。クラシックカメラのデザインを目指したのではなく、撮影体験を追求した結果としてこの形に行き着いたという。

撮影はマニュアルフォーカスで像を合わせ、レバーを倒してミラーを切り替えてシャッターを押すという操作感。会場では実機を手に取って体験することも可能で、多くの来場者が足を止めていた。

撮影の様子

撮影された画像

会場には検討中のデザイン案が2種類展示された。リング操作性を優先したクラシカルな印象のものと、縦長シルエットを活かしたスタイリッシュなデザインの2パターンで、アンケートを通じて来場者の意見を収集している。

発売時期は未定。他社のレトロ路線を横目に、キヤノンとして「お客さんに最も喜ばれる提案は何か」を慎重に見極めている段階だという。来場者の反響次第で製品化に向けた動きが加速する可能性もある。

キヤノンブース中央あたりで展示している