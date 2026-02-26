【テニス速報】 メキシコ・オープン 第3日 ロドリゴ パチェコ メンデス / ラファエル ホダル vs ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク
メキシコ・オープン
大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日
開催地：メキシコ アカプルコ
コート：ハード（屋外）
結果：[ロドリゴ パチェコ メンデス / ラファエル ホダル] 2 - 1 [ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク]
メキシコ・オープン第3日がメキシコ アカプルコで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロドリゴ パチェコ メンデス / ラファエル ホダルとニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが対戦した。
第1セットはニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが6-3で先取。第2セットはロドリゴ パチェコ メンデス / ラファエル ホダルが6-3で奪い返すと、第3セットもロドリゴ パチェコ メンデス / ラファエル ホダルが10-6で制し、ロドリゴ パチェコ メンデス / ラファエル ホダルがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-26 14:02:05 更新