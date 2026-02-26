ミセス3人が眼鏡を選び合う！Mrs. GREEN APPLE出演の眼鏡市場SPECIAL FITTING映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが出演する黒眼鏡専門の新レーベル“QRO”の新TVCM『眼鏡市場「QRO」DEBUT 篇』が2月27日より全国で放映開始。

このたび、ミセスのメンバー3人がお互いに似合う眼鏡を選び合う「SPECIAL FITTING」映像があらたに公開された。

■ミセスが眼鏡市場の黒眼鏡専門デザインレーベル“QRO”のミューズに就任！

今回の新TVCMは、メガネ側の視点からスタート。宝物を見つけたような、ワクワクした表情のミセスの3人が手を伸ばす。QROをまとった3人がさまざまなポーズで自分らしくQROを楽しみ、頬にロゴペイントを施し満面の笑顔を見せるエンディングは多幸感たっぷり。CMソング「Magic」とともに、「まとうたび、自分らしく。もっと自分を好きになれる。」と背中を押す、春の新生活にぴったりの内容に仕上がっている。

■お互いに似合う眼鏡を選び合う「SPECIAL FITTING」映像が解禁

昨日公開されたインタビューの後半では、メンバー同士お互いに似合うメガネを選ぶシーンも。まずは、“メガネマスター”の大森がふたりに似合うQROをチョイス。藤澤には知的な印象を与えるマットなデザインを選び、大森から直接かけてもらうと、「またあらたな自分に出会えました」と喜ぶかわいい藤澤であった。

一方、若井には丸みを帯びたボストンタイプをチョイス。「上品で大人な雰囲気」と若井は気に入った様子で、「若井の優しさが出ていて、すごい似合ってる」とマスターも自信ありげだった。

代わって、大森にもふたりからチョイス。藤澤からは、小振りで丸みを帯びたデザインを選び、「チャーミングで可愛らしい」と藤澤も絶賛。大森と中学校の同級生で席が後ろだったという若井は、当時大森がかけていたメガネにインスパイアを受け、六角形のクールなデザインをチョイス。若井は「当時の記憶が蘇ってきた！」と話し、大森も「しっくりくる安心感がある」と納得。3人は「どのデザインも、どんな方にも似合うQROはすごい」と絶賛した。

なお、このたび公開された本映像では、選ばれた眼鏡を試着して喜ぶメンバーの様子や、中学時代の思い出など、仲睦まじい掛け合いが収められている。

■【動画】ミセスの3人が登場するSPECIAL FITTING

■【動画】ミセスが出演する新CM『眼鏡市場「QRO」DEBUT篇』

■【動画】ミセスが出演する新CM Making Movie『BACKSTAGE OF THEQRO』

■【画像】ミセスのメンバー同士でお互いに似合うメガネを選ぶシーン

■【画像】Mrs. GREEN APPLE最新ビジュアル

■関連リンク

ブランドサイト

https://www.meganeichiba.jp/qroeyewear/