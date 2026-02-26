Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。目黒蓮が主演を務める映画『ほどなく、お別れです』を鑑賞したことを報告した。

■阿部亮平「先日、観に行きました」映画半券とともに『ほどなく、お別れです』鑑賞を報告

投稿には、映画館内の一角を背景に、阿部のアクリルスタンドと映画チケットの半券を持った手元の写真を掲載。半券には作品タイトルが印字されており、実際に足を運んだことが伝わる1枚となっている。

さらに作品ポスターの画像も添え、「先日、観に行きました。暖かで素敵な作品です 泣いた～！！」とコメント。映画公式アカウントもタグ付けし、目黒の主演作をしっかりアピールした。

メンバーの出演作品を鑑賞し、感想を素直に伝える阿部の投稿に、ファンからは「愛の人すぎる」「めめあべ尊い」「メンバー想いで素敵」「アクスタ持参しててかわいい」「めめ嬉しいだろうな」「報告ありがとう」「愛おしい」といった声が寄せられている。

グループ内の温かな絆を感じさせる今回の投稿。作品へのリスペクトとメンバー愛がにじむ内容に、多くのファンがほっこりした様子だ。

