大森元貴『ヌメロ・トウキョウ』別冊付録で16ページの大特集！モチベーションは「テレビの向こう側にいる人」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、2月28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』4月号特装版（増刊）カバーに、ソロで初登場する。このたび、別冊付録「ヌメロ トウキョウ オム」に掲載されるインタビューの一部が公開となった。
■大森元貴、表現者としての孤独と希望、未来へのビジョンを語る
特装版（増刊）のみで手に入る別冊付録「ヌメロ トウキョウ オム」では、「THE ART OF MOTOKI OHMORI：大森元貴、創造のすべて」と題し、16ページにわたる大特集を展開。モードなビジュアルとともに、彼の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューを掲載。“アーティスト”という枠では語りきれない、ひとりの人間・大森元貴の内面に光をあて、その存在の輪郭を鮮やかに描き出す。
いま、音楽という輪郭をやさしく溶かしながら、時代の感情そのものを更新し続ける表現者がいる──。その歌声は旋律を超え、映像となり、装いとなり、言葉となり、やがて思想へと溶け込んでいく。繊細さと強さ、純粋さと覚悟。相反する感情を抱えながら、それでも前へ進む意思。そのまなざしの奥に宿る彼の哲学に触れるほど、私たちは“いまこの時代にしか生まれない神話”の誕生を目撃しているのだと気づく。
本特集では、創作と向き合う心、表現者としての孤独と希望、そして未来へのビジョンまで率直に語る。音楽の枠を超え、カルチャーそのものを更新する存在へと進化し続ける大森元貴。その“創造のすべて”を、様々な表情とともにモード誌ならではの視点で切り取った。
この他にもヌメロ・トウキョウ公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画も2月28日に公開。大森元貴を大特集した『ヌメロ・トウキョウ』4月特装版（増刊）をぜひチェックしよう。
■大森元貴 インタビュー（抜粋）
Q.中学時代にオリジナル曲を300曲ほど作っていたそうですね。
大森：とにかく曲を作ることが楽しかったですね。しかも「自分の将来は決まっているんだから、勉強はしなくていいじゃん」という思想を持ってしまって。学校には行かず、部屋にこもって1日3、4曲を作る毎日を過ごしていました。
Q.いちばんのモチベーションはなんだったのでしょう？
大森：テレビの向こう側にいる人に強い憧れを持っていたので、「自分も人からすごいと思ってもらえる、そんな存在に早くならなきゃ」と思っていて。それがモチベーションであり、同時に焦燥感も隣り合わせにありました。というのも、やっぱりどこか引け目はあって。学校へ行かずに曲作りをしている自分を、どうにか正当化しようと頑張っていましたね。高校で通信制の学校を選んだこともそう。もう、僕の中では退路がなかったんですよ。人生を音楽にフルベットして、「もし、これがダメだったら」という選択肢がない生き方をしてきた。 もちろん、自分が異端なことをしているのはわかっているし、親に心配をかけてることも、周りから「どうなの？」って目で見られている自覚もある。だからこそ「自分はクズで終わるか、音楽で成功して天才になるか」という、2つの未来しかなかったです。
■書籍情報
2026.02.28 ON SALE
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年4月号 特装版（増刊）
■関連リンク
大森元貴 OFFICIAL SITE
http://motoki-ohmori.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/