大森元貴『ヌメロ・トウキョウ』別冊付録で16ページの大特集！モチベーションは「テレビの向こう側にいる人」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、2月28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』4月号特装版（増刊）カバーに、ソロで初登場する。このたび、別冊付録「ヌメロ トウキョウ オム」に掲載されるインタビューの一部が公開となった。

■大森元貴、表現者としての孤独と希望、未来へのビジョンを語る

特装版（増刊）のみで手に入る別冊付録「ヌメロ トウキョウ オム」では、「THE ART OF MOTOKI OHMORI：大森元貴、創造のすべて」と題し、16ページにわたる大特集を展開。モードなビジュアルとともに、彼の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューを掲載。“アーティスト”という枠では語りきれない、ひとりの人間・大森元貴の内面に光をあて、その存在の輪郭を鮮やかに描き出す。

いま、音楽という輪郭をやさしく溶かしながら、時代の感情そのものを更新し続ける表現者がいる──。その歌声は旋律を超え、映像となり、装いとなり、言葉となり、やがて思想へと溶け込んでいく。繊細さと強さ、純粋さと覚悟。相反する感情を抱えながら、それでも前へ進む意思。そのまなざしの奥に宿る彼の哲学に触れるほど、私たちは“いまこの時代にしか生まれない神話”の誕生を目撃しているのだと気づく。

本特集では、創作と向き合う心、表現者としての孤独と希望、そして未来へのビジョンまで率直に語る。音楽の枠を超え、カルチャーそのものを更新する存在へと進化し続ける大森元貴。その“創造のすべて”を、様々な表情とともにモード誌ならではの視点で切り取った。

この他にもヌメロ・トウキョウ公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画も2月28日に公開。大森元貴を大特集した『ヌメロ・トウキョウ』4月特装版（増刊）をぜひチェックしよう。

■大森元貴 インタビュー（抜粋）