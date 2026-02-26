大丸エナウィン <9818> [東証Ｓ] が2月26日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の28円→29円(前期は27円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、公共性の高い業種であり、株主の皆様への配当は継続的で安定したものであることを重要と考えております。この基本方針のもと、近年の業績等を総合的に勘案した結果、配当性向の向上、株主還元の充実を図ることとし、期末配当予想につきましては、１株当たり１円増配の 15 円に修正いたします。これにより、年間配当予想は前期に比べて１株当たり２円増配となり、１株当たり 29 円(中間 14 円、期末 15 円)となる予定であります。

