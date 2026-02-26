26日14時現在の日経平均株価は前日比94.28円（0.16％）高の5万8677.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は970、値下がりは578、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を122.74円押し上げている。次いでファナック <6954>が47.30円、リクルート <6098>が45.53円、ＴＤＫ <6762>が28.58円、ファストリ <9983>が20.86円と続く。



マイナス寄与度は199.22円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が128.35円、イビデン <4062>が28.41円、ダイキン <6367>が25.07円、住友電 <5802>が15.21円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はサービスで、以下、銀行、情報・通信、保険と続く。値下がり上位には非鉄金属、小売、ガラス・土石が並んでいる。



※14時0分9秒時点



株探ニュース

