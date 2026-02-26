ダンス＆ボーカルユニット「DA PUMP」のISSA（47）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にメッセージで出演。ゲストとして生出演した俳優の小池徹平（40）について語った。

小池とはミュージカルで共演して以来家族ぐるみの付き合いがあるといい、パパ友のISSA。「てっちゃんは見た目ではお酒が得意ではなさそうな雰囲気なのにフニャフニャになるまで飲む！お酒が強い！」とタレコミした。

スタジオの小池は「共演させてもらったときによく飲ませてもらっていて、毎日のように2人でとか先輩の古田新太さんとかと一緒に飲ませていただいたりとかしていた」と回顧。ISSA自身も酒に強いといい「それこそめちゃくちゃ飲むって言ってくれていますけど、たぶんISSAくんあんまり覚えてない」とぶっちゃけた。

「それこそ当時、ISSAくんは寝るまで飲むみたいな。僕は見なきゃいけないじゃないですか、ちゃんとタクシーに乗せるまで」と苦笑い。「結構気を張るんで、先輩より潰れるまでいかない。だから強いというイメージなのかも」と考察した。