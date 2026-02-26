小中高校生の３割が生成ＡＩ（人工知能）を日常的に利用していることが、こども家庭庁が実施したインターネット利用についての調査でわかった。

高校生の利用率は５割近くに達し、同庁は適切な利用を呼びかけている。

政府は２００９年度から「青少年のインターネット利用環境実態調査」を毎年続けている。今回は２５年１１〜１２月に１０〜１７歳の５０００人を対象に面談やネットを通じて行い、３０６０人から回答を得た。

普及が進む生成ＡＩの利用の有無について、今回初めて質問した。調査結果の速報によると、生成ＡＩの全体の利用率は２９・５％で、小学生で８・６％、中学生で３０・８％、高校生で４６・２％となった。

また、ネットの１日の平均利用時間（平日）は５時間２７分で、前年度より２５分長く、調査を始めて以来最長となった。利用内容（複数回答）は、「動画視聴」が９２・１％で最多。「検索・調べもの」が８６％、「ゲーム」が８４・９％、ＬＩＮＥやインスタグラムといったＳＮＳを使う「コミュニケーション」が７７・４％などと続いた。「勉強・習い事」は６５・２％だった。

同庁の担当者は「子どもが生成ＡＩを悪用し、性的な画像を作成する例も確認されている。不適正なＡＩ利用やネット依存を防ぐため、子どもたちに啓発を進めたい」と話している。