中国の伝統衣装を着て北京の故宮博物院を訪れる中国内外からの観光客/Wang Xin/VCG/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）「チャイナマキシング」なる現象が最近のソーシャルメディアを席巻している。これは熱いお湯をすすったり、スリッパ履きで家の中を歩き回ったり、中国の伝統的なファッションを彷彿（ほうふつ）とさせるアディダスのジャケットを羽織ったりする人々の動画が大量に出回る状況を指す。

こうした行動が「中国人になる」のに役立つと、コンテンツクリエーターたちは冗談めかして言う。そこには中国の文化や美学にますます魅了される西洋人の姿が浮かぶ。

あるTikTokクリエーターは、伝統的な中国の体操を行う動画に「新米の中国の悪役、朝のルーティン」とキャプションを付けた。2月下旬までに240万回以上再生された別の動画では、クリエーターがリンゴを煮て果実茶を作っている。中国で果実茶は、胃腸の健康を保つ昔ながらの万能薬とされている。

アジアがグローバルな文化資本を着実に蓄積していく中で、このような現象は以前にも見られた。 韓国のKドラマ、Kポップ、Kビューティーが世界中で愛される一方、日本には記録的な数の観光客が押し寄せ、その美しい街並みや高速鉄道に感銘を受けている。

どうやら次は中国の番のようだ。

「長い間、中国は韓国や日本と比べてそれほどソフトパワーを持っていないというのが定説だった」と、ハーバード大学科学史学科の博士課程学生、ティアンユ・ファン氏は述べた。

「ここ数カ月で状況はかなり変わりつつある。中国のビデオゲームや映画、そしてラブブ（人気のフィギュア）のような小さなものでさえ、中国にまつわる文化的なイメージを大きく変えようとしている。米国はもとより、広く西側諸国においてそうなっている」（ファン氏）

しかし、現状はこれまでのアジア文化の波とは少し異なったもののように思える。まず韓国と日本がどちらも民主主義国家で、米国の忠実な同盟国であるのに対し、中国は権威主義国家であり、米国の主要なライバル国でもある。

この傾向は、米国民の雰囲気の変化も示している。

ほんの数年前、新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的流行）は、アジア人に対するヘイトクライムの急増を招き、死者が出る事件も起きた。トランプ米大統領は、新型コロナを中国拳法のカンフーをもじって「カン・フル」と呼び、人種差別的な言葉を繰り返し使用した。貿易戦争やその他の緊張により、中国嫌悪が広範囲で深まった。

このような背景を踏まえれば、多くのZ世代の米国人が「中国人になる」のを受け入れる現状は、態度を180度転換したように思えるかもしれない。

しかし専門家によれば、この傾向は米国人のより深い部分に潜む心情を明らかにするものだという。多くの米国人は国内生活に不満を抱いている。政治的な混乱から銃による暴力、移民取り締まり、そして根強い人種間の緊張など、その要因は様々だ。こうしたあらゆる問題が米国の表面的なイメージを曇らせ、若者たちの好奇心を国外へと向かわせる。米国の「向こう側」の生活とは一体どのようなものなのか、彼らは思いを馳（は）せることになる。

一方でファン氏は、単純に露出の問題でもあると指摘する。中国製品は長年にわたり世界中で普及してきたが、市場におけるその優位性に気付く米国人は一段と増えている。多くの分野がそうであり、とりわけ競争の激しいテクノロジー業界ではその傾向が顕著だ。

さらに、そうした米国人の目にする光景を通して「クール」のイメージに関する定義もまた大きく変わろうとしている。

米国から「クール」は失われたのか

中国が西側諸国の関心を集めたのは今回が初めてではない。2000年代から10年代初頭にかけて、中国が世界に向けて門戸を開き始めると、より多くの外国人が中国語を学び始め、中国との往来や移民が急増した。

ファン氏によると、こうしたアジアの大国との交流に対する熱意は、その多くが経済的な動機に基づくものだった。

しかし過去10年間で「中国はより自立的になり、以前よりもずっと内向きになった。特にコロナ禍においてそうだった」（ファン氏）。

米国との関係も劇的に悪化した。習近平（シーチンピン）国家主席の下で中国が権威主義的な姿勢を強めたからだ。西側諸国の指導者たちは中国がより民主的かつ自由主義的な国へ変貌（へんぼう）を遂げるのを望んでいた。

ただ現在、人々が中国に惹かれるのは単に金になるからというだけではなく、クールな要素を備えているからでもあるらしい。

この動きはビザ政策の緩和や観光促進といった中国のコロナ後の経済再開、そして米国政府がTikTokの禁止をちらつかせた後、ソーシャルメディアユーザーが中国の人気SNS「小紅書」に大量に流入したことが一因となっているかもしれない。

小紅書への米国人の流入は、普段完全に隔てられたオンライン空間に存在している二つの全く異なる集団が、かつてないほど直接的に繋（つな）がるきっかけとなった。

そして、この傾向が米国の国際的なイメージの低下という大きな流れの中で起こっているのは、決して偶然ではない。米国は依然として世界に冠たる文化勢力ではあるものの、近年の地政学や国内の混乱を受け、世界中の人々がこの超大国を見る目にも変化が生じている。

移民取り締まりによって、多くの留学生が他国で研究を行うようになった状況を考えてみればいい。研究予算の削減を理由に一流の科学者が中国で働くようになったこと、貿易戦争に憤るカナダ人が米国製品のボイコットを行っていることなども同様だ。あるいは米国人自身がどのような経緯で国を離れる選択をしているのかにも、それが表れている。

こうした幻滅感の高まりは、若い米国人を引きつける中国コンテンツの種類からも見て取れる。

例えば、重慶や上海といった中国の大都市の目もくらむような高層ビル群を映した動画は、未来的な都市生活を描写しているとして話題になっている。見たところ街並みは清潔で、凶悪犯罪の発生率も低そうだ。

ネオンに輝く高層ビルやドローン（無人機）ショー、そして息を呑（の）むような交通システムを映した動画は、ソーシャルメディアのアルゴリズムで上位にランクインしている。他にも、電気自動車の進歩やグリーンエネルギーの導入を強調した動画が人気を博す。

多くの点で、中国の進歩に対するこうしたロマン主義は過度に単純化されたものだ。例えば中国の住宅価格は米国よりも安いものの、平均賃金もはるかに低い。これは中国での生活にまつわる多くの現実的課題の一つだが、こうした問題にもかかわらずこれらの動画は、米国の老朽化したインフラや生活費の高騰とは一線を画す誘惑的な魅力を放っている。

現在の傾向は「米国人が中国についてどう感じているかよりも、米国人が米国についてどう感じているかをより明確に伝えている」と、ファン氏は語った。

未来は中国なのか

米国における中国嫌悪の長い歴史と地政学的な緊張を考えると、「チャイナマキシング」が今後どれくらい続くのかを予測するのは難しい。そしてそれが一段と中国色を増す未来への予兆なのかどうかも、現時点で明言はできない。

中国政府は長年にわたりアフリカ、中南米、東南アジア、そして太平洋諸島の一部で、ソフトパワーとハードパワーを培ってきた。一部の国で中国製の電気自動車やスマートフォンを見るのは珍しくないが、こうした製品を米国で目にする機会は圧倒的に少ない。政策上の制約や輸入規制の影響などがあるからだ。

トランプ氏の不安定な外交政策に直面し、米国と最も緊密な関係にある伝統的な同盟国でさえ、中国に徐々に接近しつつある。フランスのマクロン大統領、英国のスターマー首相、フィンランドのオルポ首相、カナダのカーニー首相は、軒並みここ数カ月で北京を訪問し、習主席の歓待を受けた。

インターネット文化は急速に変化し、話題になったミームもあっという間に消え去る。ほとんどのユーザーにとって、「チャイナマキシング」はそれほど深刻なものではなく、皮肉や冗談として使われるものだった。

このトレンドには批判もある。一部の中国系移民からは、文化盗用であり無神経だと非難されている。

しかしほんの短い期間とはいえ、こうしたトレンドが思いもよらないデジタルの架け橋となり、政治や指導者の決定で分断されがちな二つの文化を結びつける場合もある。

「自分が大人へと成長してきたこの10年間、米国と中国の人々は互いに何を語り、世界に何をもたらすべきか関心を抱いていた」とファン氏は話す。

「今の時代に、そうした関心が多少なりとも復活するのを見てみたい」