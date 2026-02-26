第2子妊娠中のラブリ、リアルなすっぴん姿に反響続々「貴重」「ツヤツヤですごい」
【モデルプレス＝2026/02/26】モデルのラブリが2月25日、自身のInstagramを更新。すっぴんでのスキンケア姿を公開し、注目を集めている。
【写真】36歳美人モデル「肌綺麗すぎる」リアルなすっぴん姿
ラブリは「okan is me ／ youtube更新 本当は教えたくないとか言わないスキンケア編」と書き出し、自身のYouTubeチャンネル「okan is me ／ オカンイズミー」でスキンケアルーティン動画を更新したことを報告。「実際のところ何使っているの？を紹介してます。使って、購入して、本当にいいよね、と思う肌感覚だけ」と続けて、透明感ある艶肌際立つすっぴん姿の自然体な写真や動画を公開し、自宅と思われる多くの小物が飾られた落ち着いた空間を背景に、シートマスクを装着する様子や、頬に手を添える姿を披露している。
また「まだまだ始めたばかりで不慣れワークごめんね…カメラ固定の設定ができたので次回からはゆらゆらしないので今回だけゆらゆら許して」と、等身大のコメントも添えている。
この投稿には「肌綺麗すぎる」「すっぴん見れるの貴重」「ツヤツヤですごい」「透明感あふれてる」「参考にしたい」「すっぴんでも美しい」などの反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美人モデル「肌綺麗すぎる」リアルなすっぴん姿
◆ラブリ、すっぴんでスキンケア公開
ラブリは「okan is me ／ youtube更新 本当は教えたくないとか言わないスキンケア編」と書き出し、自身のYouTubeチャンネル「okan is me ／ オカンイズミー」でスキンケアルーティン動画を更新したことを報告。「実際のところ何使っているの？を紹介してます。使って、購入して、本当にいいよね、と思う肌感覚だけ」と続けて、透明感ある艶肌際立つすっぴん姿の自然体な写真や動画を公開し、自宅と思われる多くの小物が飾られた落ち着いた空間を背景に、シートマスクを装着する様子や、頬に手を添える姿を披露している。
◆ラブリの投稿に反響
この投稿には「肌綺麗すぎる」「すっぴん見れるの貴重」「ツヤツヤですごい」「透明感あふれてる」「参考にしたい」「すっぴんでも美しい」などの反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】