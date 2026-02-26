DJ KOO「1ヶ月20万かかったドレッド」写真にファン衝撃「一瞬誰かと」「イケイケすぎて眼福」
【モデルプレス＝2026/02/26】TRFのDJ KOOが2月25日、自身のInstagramを更新。過去のドレッドヘアショットを公開した。
【写真】64歳DJ「一瞬誰かと…」“1ヶ月20万”ドレッドヘア＆サングラスなしの貴重ショット
KOOは「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました！！皆さんありがとうございます！！」「全国各地のイベントやCLUBでDJをやらせてもらってますが33年経った今でも TRFの曲で盛り上がって踊ってくれること本当に嬉しく感謝しかありません！！」とデビュー33周年への思いを投稿。「懐かしい写真がありました！！イケイケtrf 、 当時1ヶ月20万かかったドレッド」とつづり、当時のホワイト系カラーのメッシュが入ったドレッドヘアスタイルを披露している。
また「皆さんへの感謝、メンバーへのリスペクトを持ってこれからも健KOO第一で頑張っていきます！！」「どうぞ、よろしくDO DANCE！！」とKOOらしい挨拶もコメントしている。
この投稿にファンからは「一瞬誰かと思いました」「イケイケすぎて眼福」「20万円はすごすぎる」「レアショット最高」「もっと過去ショットみたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】