Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

デジタル周辺機器で人気のロジクールは、Bluetooth接続のキーボード「MX KEYS mini KX700GRd」を22％オフの12,980円（税込）で販売しています。

【Amazon.co.jp限定】ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 無線 KX700 国内正規品 Logicool(ロジクール) Amazon ポチップ ポチップ

コンパクトだから使いやすい。ロジクールのBluetoothキーボードがセールに

↑ロジクール「MX KEYS mini KX700GRd」

MX KEYS mini KX700GRdは、テンキーレス仕様のコンパクトBluetoothキーボード。球状のくぼみが指先にフィットする「パーフェクト・ストロークキー」を採用しており、滑らかで精確なキーストロークをうたいます。また、手を近づけると周囲の明るさに合わせてバックライトが点灯する「スマートイルミネーション」機能を搭載。不要な時やユーザーがデスクを離れた時は自動でオフになり、バッテリーを節約してくれます。

最大3台のデバイスに接続でき、Easy-Switch機能によってデバイス間を切り替えながら操作が可能です。加えてロジクール独自の「FLOW」機能にも対応しており、キー操作によってテキストや画像、ファイルを3台のデバイス間で移動可能です。

バッテリーはUSB-C接続による充電に対応。一度フル充電をすれば、バックライトオン状態で約10日間、バックライトオフの場合は最大5カ月間の使用が可能だとしています。また、接続方法はBluetoothまたは付属の専用レシーバーによるLogi Boltに対応。対応OSはWindows 10・11以降、macOS 10.15以降、ChromeOS、Android 5.0以降となっています。

お得にゲットできるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

ロジクールのキーボードがAmazonタイムセールでお買い得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post ロジクールのBluetoothキーボードが22％オフ！ テンキーレスのコンパクトモデルがAmazonでお買い得に appeared first on GetNavi web ゲットナビ.