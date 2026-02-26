2月24日、バンテリンドームナゴヤの「ホームランウイング」が、ついにお披露目されました。

【写真を見る】大谷選手らも合流“侍ジャパン”壮行試合が初実戦 ホームランが出にくい球場に変化?! ホームランウイングで最大6m狭く…バンテリンドーム現地レポ

これまで幾度となく立ちはだかってきた、バンテリンドームの青い壁。ホームランが出にくいと言われてきた球場がついに…

（上林誠知選手 昨季ドラゴンズ2位のホームラン17本）

「外野フライがスタンドインなるので、打者にとってはプラス」

（石川昂弥選手 シーズン最多ホームランは13本）

Q.ホームランは増えそうですか？

「増えると思います」

新設されたテラス席「ホームランウイング」

今シーズンから、ホームランウイングが新設されるんです。

ホームランウイングとは、左中間と右中間にそれぞれ設置される新たなテラス席。ホームから外野フェンスまでは116ｍ→110mと最大6m狭くなり、フェンスの高さは4.8m→3.6mに。

バッターにとってはホームランが入りやすくなる一方、ピッチャーにとっては…



（大野雄大投手）

「被本塁打は間違いなく増えると思う」



果たして、ドラゴンズファンにとって嬉しい結果になるのか。

「ホームランウイング」ドームはどう変わった？

バンテリンドームナゴヤが、どう変わったのか？細かく見てみます。



ホームからレフトポール・ライトポールまでの距離100mと、ホームからセンターまでの距離122mも変わりません。実は今回、左中間・右中間が6m前に出てきて、そのスペースが観客席になりました。

そして、フェンスも4.8mから3.6mと低くなりました。

選手との距離も近くなり…迫力が！

現場を取材した宮部和裕アナウンサーは…

（宮部アナ）

お客さんの導線としては、従来の外野スタンドの下部分に専用の通路ができ、ここを歩いて階段を上って、ホームランウイングにたどり着くことになります。

そこから見える景色は、まるでセンターを守っているかような視界が広がっています。

最大で6m近づいたということで、ずいぶんホームベースに迫ったなという印象を受けます。そして、フェンスの高さも1.2m低くなったため、外野の選手もすごく近くに感じられそうです。ここだったら、ホームランボールをゲットできるんじゃないでしょうか。

この頭上を細川選手の打球が越えていくかもしれません。ボスラー選手のライナーをキャッチできるかもしれません！2月27日（金）の侍戦では、誰が第1号を放つのでしょうか。

ドラゴンズ選手は「絶対プラスになる」

ドラゴンズの選手はどう感じているのでしょうか？まず、バッターに話を聞きました。



（鵜飼航丞選手）

「（ホームランウイングが）できることは嬉しいし、外野すれすれのフライがホームランになったり、フェンス直撃が増えたり。絶対プラスになると思う」

（福永裕基選手）

「いっぱい点を取るところをファンに見せられたら一番いい」



ちなみに、ドラゴンズの主砲・細川成也選手は、去年フェンス直撃のあたりが6本。ホームランウイングについて、どう思っているのか聞くと…



（昨季ドラゴンズトップのホームラン20本 細川成也選手）

「（ホームランウイングを）意識してもそんなに良くないので、いつも通り、やってきた通り、試合をやりたいです」

大野投手「プラスマイナスでプラスにできるように」

一方、バッテリーは…



（大野雄大投手）

「被本塁打は間違いなく増えると思う。うちのバッター陣も（本塁打を）打つ数が増えると思うので、そこはプラスマイナスでプラスにできるように」

（柳裕也投手）

「今までは（球場が）広かったので、ホームランを避けようと思えば避けられる配球ができたが、（球場が）狭くなるからこそインコースが大事」



（石伊雄太捕手）

「（対戦相手も）お互い同じ条件なので、攻撃にとってもプラスですし、守備は（捕手の）こちらが考えればいい」

選手会長 藤嶋投手「もう一つ進化していかないといけない」

かつて、ドラゴンズの中継ぎとして活躍した浅尾拓也投手コーチは、ホームランウイングへの対策についてこう話します。



（浅尾拓也投手コーチ）

「注意深くいかないといけないところと、大胆にいかないといけないところもある」

選手会長の藤嶋健人投手も、新年にこう意気込みを語っています。



（藤嶋健人投手）

「今まで大きな青い壁に守られてきた自分たちが、もう一つ進化していかないといけない。とにかく（球場が）狭いといって怖がらない」

「ホームランウイング」料金は？

ホームランウイングの料金は、いくらなのか？



【1塁側】

座席数：128席

プレミアム：7900円

スタンダード：6900円

バリュー：5900円



【3塁側】

座席数：128席

プレミアム：6900円

スタンダード：5900円

バリュー：4900円



改修後の初試合は、2月27日（金）に行われる「侍ジャパンVS中日ドラゴンズ」。1本目のホームランは誰なんでしょうか？