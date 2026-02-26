プロ野球12球団との特別試合やオリジナルグッズ！ポケモンベースボールフェスタ2026
『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる2026年、ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催！
球団のユニフォームを着せてもらったピカチュウとそれぞれの「球団パートナーポケモン」がデザインされたオリジナルグッズの販売やスマートフォン向け位置情報アプリ「ポケモンGO」のスペシャルイベントなどが実施されます☆
ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜
『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる2026年。
ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合が開催されます。
また、球団のユニフォームを着せてもらったピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズを販売。
さらに「ポケモンGO」スペシャルイベントなどが実施されます。
特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定です☆
パ・リーグ6球団 特別演出試合日程
パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティングが、ポケモンとタッグを組み、ポケモン特別演出試合を開催。
特別演出試合が実施されるのは「北海道日本ハムファイターズ」「東北楽天ゴールデンイーグルス」「埼玉西武ライオンズ」「千葉ロッテマリーンズ」「オリックス・バファローズ」「福岡ソフトバンクホークス」です
※予定は変更となる可能性があります
※イベントの詳細は、各球団公式HPにて順次発表されます
オリジナルグッズ
各球団より、ポケモンたちをデザインしたオリジナルグッズが登場。
ピカチュウがデザインされたユニフォームシャツやペンライト、ネックレスなどが販売される予定です。
※画像はイメージです
※商品ラインナップや販売期間、販売場所などの詳細は各球団公式HPにて順次発表されします
『ポケモンGO』スペシャルイベント
各球団の本拠地球場で『ポケモンGO』のイベントを開催。
ベースボールシャツを身にまとった特別なピカチュウに出会えます。
『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を記念して実施される、プロ野球12球団とポケモンのスペシャルタッグ。
各球場でポケモン特別演出試合などが実施される「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」の紹介でした☆
