『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる2026年、ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催！

球団のユニフォームを着せてもらったピカチュウとそれぞれの「球団パートナーポケモン」がデザインされたオリジナルグッズの販売やスマートフォン向け位置情報アプリ「ポケモンGO」のスペシャルイベントなどが実施されます☆

ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる2026年。

ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合が開催されます。

また、球団のユニフォームを着せてもらったピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズを販売。

さらに「ポケモンGO」スペシャルイベントなどが実施されます。

特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定です☆

パ・リーグ6球団 特別演出試合日程

パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティングが、ポケモンとタッグを組み、ポケモン特別演出試合を開催。

特別演出試合が実施されるのは「北海道日本ハムファイターズ」「東北楽天ゴールデンイーグルス」「埼玉西武ライオンズ」「千葉ロッテマリーンズ」「オリックス・バファローズ」「福岡ソフトバンクホークス」です

※予定は変更となる可能性があります

※イベントの詳細は、各球団公式HPにて順次発表されます

オリジナルグッズ

各球団より、ポケモンたちをデザインしたオリジナルグッズが登場。

ピカチュウがデザインされたユニフォームシャツやペンライト、ネックレスなどが販売される予定です。

※画像はイメージです

※商品ラインナップや販売期間、販売場所などの詳細は各球団公式HPにて順次発表されします

『ポケモンGO』スペシャルイベント

各球団の本拠地球場で『ポケモンGO』のイベントを開催。

ベースボールシャツを身にまとった特別なピカチュウに出会えます。

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を記念して実施される、プロ野球12球団とポケモンのスペシャルタッグ。

各球場でポケモン特別演出試合などが実施される「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」の紹介でした☆

日本プロ野球12球団ピカチュウ登場！『ポケモン 30周年、はじまる』キックオフ発表会

