BOYNEXTDOOR・SUNGHO、日本の名曲「One more time, One more chance」リメイク「たくさん悩み、準備した」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORのSUNGHOが歌う「One more time, One more chance」スペシャルライブ映像が25日午後7時、MOST CONTENTS公式YouTubeチャンネルに公開された。
同楽曲は、日本のシンガー・ソングライターである山崎まさよしが歌った「One more time, One more chance」のリメイクバージョン。原曲はアニメーション『秒速5センチメートル』のOSTとして挿入され、多くの愛を受けた。実写映画『秒速5センチメートル』の韓国公開を記念し、SUNGHOがリメイク音源の歌唱に参加。原曲特有の切なく叙情的な感性にSUNGHOならではの感情を加え、新たな魅力を完成させた。
映像の中でSUNGHOは自らギターを演奏しながら歌唱し、注目を集めている。温かい音色と繊細な感情表現で“恋しさ”の情緒を引き上げ、原曲が持つ感動をさらに倍増させる。桜の花びらが舞う感性的な映像演出も、楽曲への没入感を高めている。
SUNGHOは「リメイクプロジェクトに参加できてうれしい。原曲が持つ切ない感性をうまく生かすためにたくさん悩み、準備した」と苦心の跡が感じられるコメントを伝えた。続けて「『リムジンサービス』以降、久しぶりに1人でライブ映像をお届けすることになり緊張している。ONEDOOR（ファンネーム）の皆さんがどう聴いてくださるのかとても気になる。寒い冬が過ぎて暖かい春が訪れているいま、今回のライブ映像とともに音源も心地よく楽しんでいただけたらうれしい」と感想を伝えた。
SUNGHOが歌唱した「One more time, One more chance」は25日午後6時、正式音源としてリリースされた。
BOYNEXTDOORは、4月から日本初・冠トークバラエティ番組 「BOYNEXTDOOR トモダチベース」の放送も決定している。
