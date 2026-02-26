西野亮廣が２６日、製作総指揮・原作・脚本を務めるアニメ映画「えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督、３月２７日公開）の公開記念イベントに小芝風花、吉原光夫と出席した。

２０２０年に公開された「えんとつ町のプペル」に続くシリーズ最新作で「信じて待つ勇気」をテーマに描く。かつて、お笑いコンビ「キングコング」の相方、梶原雄太（カジサック）が芸能活動を休止したことが題材で「精神的な理由だった。梶原が不祥事でいなくなったら、むしろ一人で露出すると思うんですけど、精神的な理由だから戻ってくる保証がない。でも、待たないと戻ってくることができない。そこで待つのは大変な勇気でした」と振り返った。

さらに「梶原がいなくなり、３か月後に『西野が一人でやるか』と吉本興業から言われましたけど、『いや、待ちます』と返しました。帰ってこないかもしれない人を待つのは勇気がいる」と丁寧に説明した。

自分たちのエピドードをアニメに取り入れたことに照れくさくなったのか、「ベースが西野と梶原。キモいですよね。梶原さんが失踪していて、僕は待っていたんです」とジョークで笑わせた。