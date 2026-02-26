タレントの岡田美里（64）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。現在の生活について明かされる場面があった。

冒頭、司会の黒柳徹子は岡田について「おととし、移住なさった山梨でお母さまをみとられました」と紹介。「現在は東京に拠点を移し、趣味の手芸や菜園に挑む毎日だそうでございます。再々婚なさったご主人との暮らしや、元気の秘密についてもうかがわせていただきます」と伝えた。

また「お父さまが（タレントの）E・H・エリックさん、叔父さまは（俳優の）岡田真澄さんっていう芸能一家ということで。ご本人はモデル、キャスター、女優さんとして活躍」と黒柳。

さらに「波乱の人生で、堺正章さんとご結婚なさったあと、カリスマ主婦として人気だったんですが、いろいろありまして、（堺と、別の男性と）2度離婚をなさいまして。お2人のお嬢さんを育てあげ、60歳で再々婚なさいました」と続け「凄い元気ですね、あなた」と驚いた。

現在の夫と岡田の食卓での2ショットが披露されると、黒柳は「4年前にご主人と。いいですよね、こんな新しい生活。山梨に移住なさいまして、お母さまの介護をなさっていたんですが、おととしにお母さまが92歳でお亡くなりになった」と再度説明した。

岡田は「亡くなりました」とうなずいた。