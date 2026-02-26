NHK BS『Jリーグタイム』が今週末から放送再開！　新たに長谷川健太＆森脇良太が解説陣に加わる

　NHK BSで放送されている『Jリーグタイム』が、今週末3月1日（日）から放送を再開する。

　2026年3月1日（日）23時20分〜、明治安田J1百年構想リーグ第4節の全試合・全ゴールを伝える。キャスターは今年も今井美桜、次回放送の解説は福西崇史が務める。

　また2026年の『Jリーグタイム』解説陣も発表され、川崎フロンターレのデベロップメントコーチに就任した中村憲剛、藤枝MYFCの監督に就任した槙野智章が卒業し、新たに長谷川健太と森脇良太が加わった。

【キャスター】
今井美桜
【解説】
早野宏史
宮澤ミシェル
小島伸幸
森岡隆三
福西崇史
播戸竜二
森脇良太
佐藤寿人
長谷川健太
井原正巳


