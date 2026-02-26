山田花子、13歳長男の抜群スタイルに注目集まる「お顔小さい」「立ち姿がかっこいい」
【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いタレントの山田花子が2月25日、自身のブログを更新。長男の全身ショットを公開した。
【写真】50歳女芸人「お顔小さい」13歳長男の窓枠ほどある長身が話題
山田は「大阪は朝から雨ガーン」「お兄ちゃん外を眺めながら『俺、子供の頃雨降ったら外で遊べないから泣いてたな〜』って言ってた」とつづり、制服姿の長男が窓から外を眺めている様子を投稿。13歳にして大きな窓の枠ほどある長身で、均整の取れたスタイルであることが分かる1枚となっている。
また「だんだん大人になっていく…母はさみしいわ」と長男の成長を少しさみしく思う母の複雑な心境も記している。なお、同投稿では、次男の制服姿も披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「制服姿だからより大人っぽく見える」「お顔小さい」「立ち姿がかっこいい」「後ろ姿だけでも綺麗」「かっこいい」「これからもっと大きくなるの？」などといった声が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
