ファット・カンパニーは、フィギュア「ユミア・リースフェルト 水遊びVer.」を2027年2月に発売する。価格は26,800円。

本商品は「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」よりべにたま氏による描き下ろし特典イラストをモチーフに川辺ではしゃぐ水着姿の「ユミア・リースフェルト」を1/6スケールフィギュア化したもの。

パール塗装で表現された白ビキニに着替え、はじける笑顔で「ぷに」を汲み上げた瞬間のポーズを再現。身体を前に乗り出した自然な動きが、健康的でしなやかなボディラインを引き立てる。

透明感のある黒髪は風を感じさせる繊細な造形とクリアパーツを用いた彩色で表現され、いたずらっぽい笑顔も繊細に造形されている。

川辺をイメージした台座は緩やかな流れと水飛沫の躍動感の対比ある造形と水底まで見えるような透明感を活かした彩色となっている。

スケール：1/6

サイズ：全高約250mm

(C)2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.