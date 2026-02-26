俳優の杉浦太陽(44)が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。パパタレントとして頑張っている人物について語った。

この日はスタジオにゲストで登場した俳優・小池徹平へのタレコミ担当で出演。番組恒例、ゲストへの勝手なイメージでトークする“ぽいぽいトーク”から小池への“っぽい”を披露した。

「徹平はベストファーザー賞狙ってるっぽい」と話し「取ってほしいわ、逆に！」とエール。「最近は、子供たちと毎朝散歩とか行ってから仕事行くとか、パパのラジオ番組もやっている。前までそんな言ってなかったのに、パパ出してきたなっていうのがあった」と茶化しつつ説明した。

スタッフからMCの「ハライチ」澤部佑も「ベストファーザー賞」を狙っていると伝えられると「僕は徹平にとってほしいですけど」と苦笑い。スタジオの小池は「別に狙ってないですよ。狙ってないですけど、子供と遊ぶのは純粋にめっちゃ好きで。遊びに行った後に子供たちに、今日は遊んでくれてありがとうって絶対に言うんです。それで子供たちが“どういたしまして”って言うまでが一連の流れ。この瞬間を逃したくない」と明かした。