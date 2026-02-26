俳優の中野英雄（61）が26日までに自身のSNSを更新。80年代に「前略、道の上から」などのヒットを飛ばした路上パフォーマンスグループ一世風靡（ふうび）セピアのメンバーだった西村香景（かけい）さんの命日を迎え、追悼した。

中野はインスタグラムに、在りし日の西村さんの写真をアップ。「今日は我が劇男の西村香景さんの命日です」と報告し、「もう3年か…元気にしてますか？」と思いをはせた。

Xでも西村さんの命日を報告。「もう3年、まだ近くに居る感じです」とつづった。

西村さんは23年2月25日に都内の自宅で死去。61歳だった。中野は当時、インスタグラムで「西村香景様 僕が19歳の時に出会い40年間お世話なりました 貴方からは色々な事を教わりました優しく厳しく 一世風靡セピアのツアーの時 私がメンバーに叱られた時も笑いながら近寄って来て耳元で喧嘩したらお前の方が強いから我慢しろ！って子供じみた事言って笑わせてくれましたね その優しさに助けられ頑張る事が出来ました」としのび、「何年も再結成を願っていましたが、貴方の居ないセピアは見たくありません 陰でいつも支えてくれて太賀の芝居も褒めてくれて 僕を叱ってくれて哀川翔にずーっとついて行けって言ってくれて 西ヤン！ ありがとう また向こうで叱って下さい」とつづっていた。