A賞：「ヘッドスライディング抱き枕」

写真拡大

　野球日本代表“侍ジャパン”とサンリオキャラクターズのコラボくじが、3月6日（金）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。

【写真】大容量のトートバッグも！　サンリオ×侍ジャパンコラボくじ景品一覧

■サンリオキャラクターズと一緒に観戦

　今回登場する「タイトーくじ 侍ジャパン×サンリオキャラクターズ」は、侍ジャパンのユニフォームを着用したサンリオキャラクターズをデザインしたグッズを展開する、ハズレなしのキャラクターくじ。

　A賞は、ホームベースに向かってヘッドスライディングをしているポムポムプリンの抱き枕。約42cmサイズのアイテムは、お部屋に飾れば存在感抜群だろう。

　また、応援グッズやドリンクなど入れられるサイドポケット付きのトートバッグや、侍ジャパンのユニフォームを着用したポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミ、ハローキティのマスコットなど、野球観戦のおともにぴったりなラインナップがそろう。

　さらに、最後の1個を引くと手に入るLH賞として、シナモロールが野球ボールにちょこんと乗っているクッションを展開。そのほか、くじの半券に記載されたID番号で応募するとLH（ラストハッピー）賞と同等の商品が当たるWH賞、G賞のくじ券のみに記載されたID番号で応募するとA賞と同等の商品が当たるEXH賞も用意されている。