¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡¡Ì¤À®Ç¯¤Î£Ó£Î£ÓÈÈºáÈï³²Áý²Ã¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼Ö¤ÈÆ±¤¸¡×¡Ö²ÈÄí¤¬¶µ½¬½ê¡¢³Ø¹»¤¬»î¸³¾ì¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¤¬£²£¶Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ó£Î£Ó¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¤À®Ç¯¤ÎÈÈºáÈï³²¼ÔÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿ÈÈºáÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é£¸£°¿ÍÁý¤Î£±£µ£µ£¶¿Í¤Ç¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºá¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤¬£´£²¿ÍÁý¤Î£³£²£¹¿Í¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤¬£¸£³¿ÍÁý¤Î£±£¸£µ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥¯¥Á¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö£Ó£Î£Ó¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤ä²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ø¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤¦»ùÆ¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¼Â¾ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²¡¼¥à¤Ë¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤âÀßÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢²¿¤«µ¯¤¤ì¤Ð³Ø¹»¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼Ö¤ÈÆ±¤¸²ÈÄí¤¬¶µ½¬½ê¡¢³Ø¹»¤¬»î¸³¾ì¡×¤È²ÈÄí¤È³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£