うつ、パニック―心からくるヤバい症状とは？心の毒が原因で発症する3大心の病気【健康図解 毒出し】

うつ、パニック―心からくるヤバい症状とは？心の毒が原因で発症する3大心の病気

意外に多いうつ・パニック障害

うつ病は1000人に約6人が経験するといわれており、精神的、あるいは身体的にストレスを受けることで脳が正常に機能しなくなって発症すると考えられています。その症状は、意欲が出ない、食欲が減退する、眠れない、体がだるい、疲れやすい、寝起きがすっきりしない、頭が重いなど、誰でもよく経験するもの。そのため、心の病気だと気づいていないことも多いのが特徴です。

1000人に6～9人が発症するといわれているのがパニック障害。理由もないのに突然、動悸やめまい、発汗、吐き気、手足の震えといった発作を起こし、救急搬送されることもあります。しかし、生命の危機に直面したような恐怖と発作を繰り返すのに、検査をしても異常が見つかりません。

そのため、初めは心配していた周囲の人も「またか」「気のせいなのに大騒ぎしている」という接し方になりがちで、本人にとっては非常につらいもの。また発作が起きるのではという不安が消えず、仕事や外出ができなくなるケースもあります。体の症状に敏感な人や、継続的にストレスにさらされていると発症しやすく、自律神経との関わりも指摘されています。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文