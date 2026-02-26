漢方処方＋食行動正常化は相乗効果でやせる！ やせる基本は、漢方と食行動療法 「ゆるやせ漢方ダイエット」の基本は、漢方で心と体を整えながら、これからご紹介する食行動質問表で自分の食行動の問題やクセを知り、太らないための「６つのポジティブ・ルール」をできることから生活に取り入れるだけです。できれば毎日体重を量り、グラフをつけることで効果が大幅にアップします。私のクリニックでは、起床直後・朝食直後・夕食直後・就寝直前の1日4回、量った体重をグラフに書き込み、「６つのポジティブ・ルール」の実践の有無と睡眠時間を記録してもらっています。体重の増減に一喜一憂することはダイエットにとってマイナスですが、1日の中での体重の変化は、食行動を見直すことに役立ちます。漢方の効き目で心身の状態がよくなり、客観的に自分の食行動の問題を理解できるようになると、ほとんどの人が自然に正しい食行動へと修正されていきます。それは、漢方と食行動療法がよい影響を与え合い、相乗効果が生まれるからです。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師