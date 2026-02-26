フリーアナウンサー神田愛花（45）が26日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。原田葵アナウンサーに面接官ばりの質問をぶつけるシーンがあった。

木曜レギュラーの原田アナがミラノ・コルティナ五輪の取材から帰国。MCのハライチ澤部佑が「冬季オリンピックから帰ってきました、原田さん」と紹介すると、原田アナは「帰りました。1カ月間行ってきました」と笑顔を見せた。続けて「すごい楽しかったですし。りくりゅうの、日本でも話題になりましたけど演技を生で見られて。金メダルの国歌が流れる瞬間は感動的ですよね。生で経験するのは」と五輪取材を振り返った。

ここで神田が「自分の仕事にどういう影響がありますか」と改まったトーンで質問すると、原田アナは動揺しつつ「諦めない姿や自分を信じて頑張る姿ってすてきだなと思って。私も自分に恥じない生き方をしようと思いました」と回答した。

神田は原田の答えに「おおっ！」と拍手を送ると、澤部は「神田さんが面接を始めましたけど。許さない。何も持って帰ってこないのは」と厳しい質問に苦笑い。神田が「そう。行った意味があった」とたたえると、岩井勇気からは「直属の上司でも何でもない」とツッコまれていた。