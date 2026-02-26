イーレックス<9517.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、純利益を３４億１５００万円から４０億円（前期比８８．９％増）へ上方修正したことが好感されている。前期に計上した買付約定評価引当金に関する未購入棚卸資産の精算により、非支配持分に帰属する純利益が減少したことなどが要因としている。



一方、売上高は１７６１億８１００万円（同２．９％増）の従来見通しを据え置きつつ、営業利益は８６億１００万円から７１億円（同０．５％減）へ下方修正した。国内の電力小売事業で販売電力量が計画を上回って推移しているほか、発電・燃料事業ではバイオマス発電所の安定操業やＰＫＳ（パーム椰子殻）調達価格の低下が寄与し、両事業とも営業利益が当初計画を上回る見通しだが、取引先であるエネトレードが民事再生手続開始を申し立てたことに伴う損失の計上で営業利益は下振れる。



同時に２９年３月期に売上高２０８３億円、営業利益１１３億円、純利益９５億円を目指す中期経営計画を発表した。既存事業の成長に加えて、蓄電池などのアグリゲーション事業の拡大やＡＩ・データセンター需要増へのバイオマス発電所の活用などを進めるほか、海外発電や混焼、燃料事業の拡大を目指す。



出所：MINKABU PRESS