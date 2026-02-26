お笑いコンビ・キングコング・西野亮廣が２６日、都内で行われた、製作総指揮・原作・脚本を務めたオリジナルアニメ「映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」（３月２７日公開）の公開記念イベントに声優を務めた小芝風花、吉原光夫と出席した。

作品のキーワード「まだ間に合う」にちなみ、新しく挑戦したいことという話題になると、西野は「もう始めてるんですけど、腸活。厳密に言うと菌活」と回答。「腸内菌が調べてみたらめっちゃ面白くて。僕、人より多い菌が分かって。５倍とか６倍繁殖してたんですけど、何かって言うと『持久力菌』なんですよ」と明かした。

持久力菌は「ようするに頑張れるって話です」と説明し「頑張り屋さんだから頑張ってるのかなと思ったら、持久力菌がたくさんあるから頑張れるって話で、しかもこれ増やせるんですって」と力説。「持久力菌は持久力菌を増やす餌をあげたら増える。僕はサプリでいってるんですけど、頑張り屋さんになりたかったら持久力菌を増やせば良い」と続けると、あまりに巧みなプレゼンに小芝、吉原は「えぇ！？」と思わず興味津々だった。

この日は西野がＭＣを担当。作品イベントでは、制作陣やキャストとは別にＭＣが立てられることが多いが「今日のゲストに吉原が来ているということで、司会の方が萎縮してしまってイベントが盛り下がってしまうということで、私がやるしかないということで」と関係性の深い吉原をいじりつつ、イベントを通してあまりにスムーズな進行力を発揮した。

吉原は途中で思わず「うまいな！なんか回すのが。なんかすげえうまくて息苦しくなる。進行うま」とツッコミ、小芝も「すごいです。さすがです」と大絶賛していた。