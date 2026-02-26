“りくりゅう”三浦璃来選手に「想像以上に似てる」新喜劇女優のモノマネメイクが話題
【モデルプレス＝2026/02/26】吉本新喜劇の座員でお笑いタレントの森田まりこが2月24日、自身のInstagramを更新。フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアで話題の三浦璃来選手のモノマネを披露した。
【写真】45歳新喜劇女優「表情はつかんでる」“りくりゅう”三浦璃来選手のそっくりモノマネ
森田は「日本選手団の皆様たくさんの感動をありがとうございました 何度も涙が出ました」「そして、りくりゅうのお二人美しく、神々しかったです」とつづり、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”ペア三浦選手のモノマネメイクを施した姿を公開。ソロショットや、木原選手をタオルのようなもので再現し、“りくりゅう”が抱き合う姿のモノマネショットを披露している。
この投稿には「想像以上に似てる」「クオリティ高い」「表情はつかんでる」「いつもと違う雰囲気でいい」「メイク上手い」「マネしたくなっちゃうよねー」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
