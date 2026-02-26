大分のキム・ヒョンウは、難しい角度のヘディングで今季2得点目を挙げた

大分トリニータは2月25日にJ2・J3百年構想リーグ第1節延期分でレイラック滋賀FCと対戦し、2-0で勝利した。

FWキム・ヒョンウは左クロスから難しい角度のヘディングで今季2得点目を挙げた。その活躍に「今シーズンブレイクしそう」「完全覚醒やん」と称賛の声が寄せられている。

前半41分、大分は左サイドから攻撃を展開。MFパトリッキ・ヴェロンのパスを受けたDF三竿雄斗が低くて速いクロスをニアサイドへ。ここへ走り込んだキム・ヒョンウが頭で合わせて、ファーサイドへと流し込んだ。

FCソウルU-15出身で24歳のキム・ヒョンウは青森の名門・青森山田高校から2024年に大分でプロ入り。出番は限られていたなかで、昨季はシーズン途中に期限付き移籍したいわきFCで18試合3得点を記録。今季大分に復帰し、開幕3試合で2ゴールとなった。チームも開幕3連勝を飾り、WEST-Bグループの首位に浮上している。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式YouTubeで試合のハイライトが公開されると、「大分のサッカーがあまりにも堅実すぎる」「3連勝で全てクリーンシート」と大分の盤石な戦いぶりを称えるコメントとともに「ヒョンウは素晴らしい選手」「今シーズンブレイクしそう」「完全覚醒やん」と飛躍を予感させる24歳のストライカーに対する称賛の声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）