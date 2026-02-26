製麺業の渡辺麺工（天童市）が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。負債は約1億100万円とみられます。



天童市の製麺業、株式会社渡辺麺工は、2月24日までに事業を停止し、自己破産申請に向けた準備を進めています。

同社は1955年に創業し、1980年に法人化。飲食店や学校給食、観光施設向けを中心に生中華麺や日本そばを製造してきました。2007年3月期には年売上高約2億1000万円を計上しました。

しかし近年は、ラーメン店の自家製麺の増加や少子化による学校給食需要の減少、同業他社との競争激化を背景に業績が低迷。2020年3月期には年売上高が約9000万円まで落ち込み、新型コロナによる外食需要の減退も追い打ちとなりました。2021年3月期には約6000万円まで減少し赤字に転落しました。

アフターコロナとなった2025年3月期も売り上げは約7300万円にとどまり、物価高による原材料価格の高騰から当期純損失を計上。債務超過の状態で業況改善が見込めず、事業継続を断念しました。

負債は2025年3月期末時点で約1億100万円とされていますが、今後変動する可能性があります。