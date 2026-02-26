昨年『紅白』初出場のCANDY TUNE、初グループ写真集決定 ユニット・ソロカットも収録【コメントあり】
「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEが、結成3周年を記念した、初の写真集『CANDY TUNE 3rdAnniversary写真集（仮）』（宝島社）を4月22日に発売することが決定した。
【ソロカット】かわいすぎる！見たことない姿を収録した先行カット公開
2024年にリリースされた「倍倍Fight!」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得するなど、今注目のアイドルグループ「CANDY TUNE」。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われた。
グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真を堪能できる。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっている。「みんなで写真集を出したい」という夢がかなった一冊となった。
■コメント
CANDY TUNEとして写真集を発売させていただけることをとてもうれしく思います!タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした。いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたらうれしいです!!
【CANDY TUNE（キャンディーチューン）プロフィール】
アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAIILAB.」より2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループ。メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏。2024年4月にリリースされた楽曲「倍倍FIGHT!」がTikTokで注目を集め、人気急上昇。2025年12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。2026年6月5日・6日に日本武道館にて、3周年を記念したライブ「CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026」が開催予定。
