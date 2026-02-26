SHOW-WA＆MATSURI、3月末で『ぽかぽか』卒業へ 出演開始から2年あまり「新たなステップに進むためのもの」 “24時間ライブ”開催も発表
秋元康プロデュースによる昭和歌謡グループ・MATSURIが26日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。2024年1月から出演していた同番組を、SHOW-WA、MATSURIともに3月末をもって卒業すると発表した。
【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子
番組中盤、いつものように中継に登場したMATSURI。小野寺翼がマイクを握ると、「大事なお知らせがございます。2組を代表して僕たち、MATSURIからお伝えさせていただきます。この春、3月31日を持ちまして、僕たち『ぽかぽか』を卒業することになりました」と発表した。
続けて橋爪健二が「まだまだいろんなことを勉強中の僕たちではありますが、卒業は新たなステップに進むためのものだと思っております」と伝えた。
そして出演の集大成として、3月30日から31日にかけて、24時間卒業ライブを開催することが発表された。
SHOW-WA（ショウワ） は、寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太、MATSURI（マツリ） は渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹による秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ。
両グループは『夢をあきらめるな！オーディション』で、3000人以上の中から選ばれた12人から、2023年7月に結成された。
2024年９月にSHOW-WAが、翌2025年１月にMATSURIがメジャーデビューを果たした。2025年６月にはSHOW-WA ＆ MATSURIの合同名義で１stシングル『僕らの口笛』をリリースし、第67回日本レコード大賞で新人賞を受賞した。
