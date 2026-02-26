「すごい発想ですね」柳原可奈子、手作り弁当に絶賛の声「可愛すぎ」「毎回感心してる ザ・愛情弁当」
タレントの柳原可奈子さんは2月24日、自身のInstagramを更新。手作り弁当ショットを披露しました。
【写真】柳原可奈子の愛情たっぷり弁当
ファンからは、「今日も可愛すぎなお弁当」「愛情たっぷり栄養たっぷりですね」「ピヨピヨすごい発想ですね」「毎回感心してる ザ・愛情弁当」「絵本の1ページみたいですね」「とても可愛く食欲をそそる愛情いっぱいお弁当ですね」「こんなお弁当だったら絶対嬉しいし」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】柳原可奈子の愛情たっぷり弁当
「いつも楽しい工夫がたくさんで素敵」柳原さんは「ちくわにコーンを挟んだ ぴよぴよ王が見守ってくれている本日のお弁当」とつづり、1枚の写真を投稿。娘に作った愛情たっぷりの手作り弁当です。ちくわにコーンを挟み、王冠の飾りをつけた“ぴよぴよ王”がかわいい主役。赤いウインナーやほうれん草入りの玉子焼きなど、彩り豊かで栄養バランスも抜群です。毎回工夫が光る柳原さんの手作り弁当に、今回も注目が集まっています。
かわいい手作りオムライスを披露自身のInstagramで子ども用のかわいい手作り弁当や料理をたびたび公開している柳原さん。19日の投稿では「今日はいつもの【あーん！ぱくっ！】の型を使って、ブタさんオムライスにしたよ」と、かわいいオムライスを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)