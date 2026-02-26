JALグループの商社JALUX（ジャルックス）は、gelato pique（ジェラート ピケ）とJALショッピングの初コラボレーションによるJALオリジナル商品として、パーカと着圧ソックスに収納ポーチが付いた3点セットを2月24日から「JALショッピング JAL Mall店」で数量限定販売する。

gelato piqueの寝具ライン「gelato pique Sleep（ジェラート ピケ スリープ）」とのコラボレーションアイテムとして、JALロゴ入りのパーカと着圧ソックスに、収納ポーチの付いた3点セットを販売する。





スムーズィー生地のボーダー柄パーカと着圧ソックスは、なめらかな肌触りが特徴で、機内や旅行先での寒さや足の疲れ対策にもぴったりだとか。JALオリジナルならではのポイントとして、パーカの内側にはJALロゴのタグが付いている。また、パーカとソックスをまとめてコンパクトに収納できるポーチは、持ち手つきでパッキングケースとしても使える。

［小売価格］1万6500円（税込）

［発売日］2月24日（火）

JALUX＝https://www.jalux.com